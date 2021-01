Die Partner Alexander Dennis Limited (ADL) und der britische Ableger von BYD kündigen an, die Fahrgestelle ihrer elektrischen Solo- und Doppeldeckerbusse für den britischen Markt ab der zweiten Jahreshälfte 2021 direkt in den ADL-Werken in Großbritannien zu montieren. Bisher werden die Fahrgestelle für die Modelle Enviro200EV und Enviro400EV bei BYD in China gebaut und im Anschluss an ADL geliefert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...