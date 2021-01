DGAP-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Lehrte, 12. Januar 2021 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat im Geschäftsjahr 2020 den Konzern-Auftragseingang von 296,5 Mio. EUR auf 312,5 Mio. EUR gesteigert und damit im Jahr ihres 40-jährigen Firmenjubiläums eine neue Bestmarke aufgestellt. Nachdem die Vertriebsaktivitäten durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 noch spürbar negativ beeinträchtigt wurden und zur Jahresmitte einen Orderrückgang gegenüber dem Vorjahr von ca. 18 % bedeuteten, war in der zweiten Jahreshälfte wieder ein signifikanter Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen, welcher zum stärksten Vertriebshalbjahr in der Firmengeschichte führte. Für dieses sehr erfreuliche Vertriebsergebnis war insbesondere die HELMA Ferienimmobilien GmbH mit einem Auftragseingang von 74,5 Mio. EUR (GJ 2019: 43,4 Mio. EUR) verantwortlich. Der Anstieg um rund 72 % ist zum einen auf eine deutlich anziehende Nachfrage nach Urlaub im Inland zurückzuführen. Zum anderen profitierte die Gesellschaft von starken Verkaufszahlen im OstseeResort Olpenitz und NordseeResort Büsum sowie diversen Vertriebsstarts. Das Ordervolumen der HELMA Eigenheimbau AG lag in 2020 bei 127,3 Mio. EUR (GJ 2019: 121,7 Mio. EUR) und damit rund 5 % über dem Vorjahreswert. In der HELMA Wohnungsbau GmbH fielen die Auftragseingänge mit 110,7 Mio. EUR rund 16 % geringer als im Vorjahr aus (GJ 2019: 131,3 Mio. EUR). Die HELMA-Gruppe startet somit mit einem Rekord-Auftragsbestand im Rücken in das Geschäftsjahr 2021.



