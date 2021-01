Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag mit Aufschlägen tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.40 Uhr um 0,52 Prozent höher bei 2.957,83 Punkten. Der ATX Prime gewann um 0,47 Prozent auf 1.500.80 Zähler hinzu. Politische News, vor allem in den USA und die Entwicklungen rund um Corona-Infektionen und -Impfstoffe dürften am heutigen Handelstag weiterhin im Fokus bleiben, kommentierten ...

