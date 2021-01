Der Bitcoin kannte rund um den Jahreswechsel nur eine Richtung: stetig und steil bergauf. Zwischenzeitlich ist sogar ein Kursziel von über 41.000 US-Dollar erreicht worden. Wenn ich mich nicht irre (was jedoch durchaus möglich ist), ist das in etwa das bisherige Rekordhoch gewesen. Eine Korrektur schien quasi unausweichlich. Und in der Tat folgte mit Beginn der neuen Woche, beziehungsweise über das Wochenende, eine signifikante Korrektur. Lass uns im Folgenden einmal schauen, was Investoren und ...

