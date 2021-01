In einer neuen Folge des im April gestarteten Digital Insurance Podcast ist Jens Arndt, CEO der myLife Lebensversicherung AG, Gesprächspartner des Digital-Experten Jonas Piela. Der Podcaster spricht mit seinem Gast unter anderem über die zwei Dimensionen der Innovationsfähigkeit. So sieht beispielsweise sein Gesprächspartner die Fähigkeit, neue Innovationen kreieren zu können als genauso wichtig an, wie die Fähigkeit, neue Innovationen auch umsetzen zu können.

Den vollständigen Artikel lesen ...