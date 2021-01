DJ Ernährungsexperten fordern Aus für Süßigkeiten an Kassen in österreichischen Supermärkten - Österreich wird immer dicker durch Süßigkeiten & Co - Gesunde Ernährung als Pflichtfach in Schulen

Wien/London (pts014/12.01.2021/10:30) - Es ist an der Zeit, darüber nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu handeln.

Großbritannien geht mutig voran. Es bestehen Pläne, wonach es in Supermärkten möglichst bald verboten werden soll, die Regale direkt an den Kassen mit Süßigkeiten zu bestücken, so die Meldung in der Tageszeitung Guardian. Die Mitglieder des österreichischen Peeroton-Expertenbeirats begrüßen diesen Plan und fordern auch für Österreich ähnliche Maßnahmen plus eine Pflichtfach Ernährung im Schulplan.

"Aktuelle Studien zeigen es mehr als deutlich: 42 Prozent der österreichischen Erwachsenen und 30 Prozent der Schulkinder sind übergewichtig oder sogar adipös. Das hat auch mit den überall verfügbaren ungesunden süßen Snacks und Chips zu tun. Eltern können davon ein Lied singen, wenn Kinder an der Kasse quengeln und unbedingt Süßigkeiten haben wollen. Als Ernährungsexperten fordern wir mehr Verantwortung von Seiten der Politik, um die junge Generation der Österreicher nicht übergewichtig und unsportlich werden zu lassen", so Mag. Reinhard Möseneder, Geschäftsführender des erfolgreichsten Sportnahrungssystems in Österreich, das viele Spitzensportler und Top-Sport-Teams unterstützt und Ausstatter des Austria-Ski Teams und des Olympic Team Austria ist. https://peeroton.com

Übergewicht bei Kindern in Österreich könnte sehr einfach bekämpft werden

Wenn es mehr Wissen um gesunde Ernährung geben würde und in Schulen statt Softdrinks und Fast Food mehr gesunde Nahrung in den Pausen gegessen würde, könnte Übergewicht erfolgreich bekämpft werden.

"Alle Experten sind sich einig: Kinder sollten wissen, was gesunde Ernährung ausmacht. Daher fordern wir auch die verpflichtende Integration von Grundwissen über Ernährung in den österreichischen Lehrplan und mehr Sportstunden. Es ist erschreckend, aber es gibt immer öfter Schulen in Österreich, die über keinen eigenen Turnsaal mehr verfügen. Das sich diese politische Nachlässigkeit auf die Gesundheit der Schüler negativ auswirkt, ist dann kein Wunder", so Möseneder.

Jedoch es gilt immer noch folgende einfache Regel: Wenn man mehr Kalorien zuführt, als man verbrennt, kann man zusehen, wie man laufend an Gewicht zunimmt. Es ist immer noch besser, Zeit in ein gesundes Pausenbrot zu investieren, als den Kinder Geld für Süßigkeiten zu geben. Ein striktes Verbot von Süßigkeiten führt meist zu einer unerwünschten Gegenreaktion. Es ist besser, die Kinder darüber aufzuklären.

Ernährung sollte, wie Lesen und Schreiben, zu den Grundlagen in der Ausbildung der Kinder stehen, da eine Vielzahl von körperlichen, als auch seelischen Problemen aus falscher, nicht in der richtigen Menge oder zum falschen Zeitpunkt zugeführter Nahrung resultieren.

Gerade in Zeiten wie diesen: Gesunde Ernährung stärkt die Abwehrkräfte

Frisches Obst, Gemüse und möglichst natürliche Lebensmittel versorgen unser Immunsystem mit ausreichend Nährstoffen und stärken damit unsere Abwehrkräfte. Peeroton hat viel Forschung im Bereich Sportlernahrung betrieben, um die Wichtigkeit der richtigen Nahrung für die Leistungsfähigkeit im Spitzensport zu belegen.

Die Peeroton-Ernährungsexperten wissen: "Nur wer seinem Köper guten Treibstoff zuführt, kann auch mit geistigen und körperlichen Spitzenleistungen rechnen. Daher ist für uns eine Vermeidung von klassischen Süßigkeiten an der Supermarktkasse und Ernährungslehre an den Schulen ein wichtiger Schritt für ein gesundes Österreich."

Peeroton - Österreichs Nr.-1-Sportnahrung mit System https://peeroton.com

