HAMBURG (dpa-AFX) - Der bisherige Chef des Europa-Segments bei Nordex, Ilya Hartmann, übernimmt zum 1. März das Finanzressort des Windanlagen-Herstellers. Aus persönlichen Gründen habe Christoph Burkhard sein Mandat als Finanzchef vorzeitig zum 28. Februar niedergelegt, teilte Nordex am Dienstag in Hamburg mit. "Wir bedauern die Vertragsauflösung mit Christoph Burkhard sehr, die im besten gegenseitigen Einvernehmen erfolgt", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Wolfgang Ziebart.

Nach Unternehmensangaben arbeitet Hartmann seit 2017 in verschiedenen Führungspositionen bei Nordex und ist seit 1. Januar Mitglied des Vorstandes. Vor seiner Zeit beim Windanlagen-Hersteller war der promovierte Jurist über zehn Jahre lang in operativer Verantwortung in der Industrie der erneuerbaren Energien, unter anderem in Spanien und den USA, tätig./ngu/jha/