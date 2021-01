BYD hat den größten Auftrag für reine Elektrobusse in der Unternehmensgeschichte außerhalb Chinas an Land gezogen. Der Deal mit der kolumbianischen Hauptstadt Bogota umfasst 1.002 Elektrobusse. Die Auslieferung der Busse istnoch für das Jahr 2021 und der ersten Hälfte 2022 vorgesehen. Die Analysten von Daiwa Securities und CMB International schrauben ihre Kursziele nach oben!Laut einem Bericht von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) strebt Kolumbien einen "inländischen Bestand an Fahrzeugen mit ...

