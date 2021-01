Der Aktienkurs der Continental AG überzeugt seit Monaten mit einer hohen Outperformance. Diese mündete Ende Dezember in einem 2020er-Jahreshoch. Kurzfristig betrachtet konsolidieren die Papiere auf hohem Niveau; langfristig aber dürfte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Was jetzt noch in den Papieren steckt und welche Strategie überzeugt.

