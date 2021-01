Deutschland feiert den Tag des Apfels

Jedes Jahr am 11. Januar findet der "Tag des Deutschen Apfels" statt. An diesem Tag und bis Ende Januar soll das beliebte knackig-frische Obst geehrt werden. Die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisation Obst und Gemüse e. V. (BVEO) hat sich dazu eine ganze Apfel-Kampagne ausgedacht, die nun schon ihr 11-jähriges Jubiläum feiert.

Unter dem Motto "Esst mehr deutschen Apfel!" fahren sechs LKWs mit Äpfeln im Großformatdruck durch ganz Deutschland. Am 11. Januar präsentiert sich einer der Trucks am bekannten Wahrzeichen in Berlin, dem Brandenburger Tor. Verbunden ist die Aktion mit einem Gewinnspiel auf Facebook und mit einem Apfel-Rezept-Tipp. Normalerweise werden im Zuge der Apfel-Promotion auch Äpfel an die Bevölkerung verteilt, was aber Corona-bedingt dieses Jahr leider nicht möglich ist.

Bildquelle: BVEO / Andre Wagenzik

Ein Ehrentag im Winter

Man dürfte sich fragen, warum der Ehrentag für den Apfel gerade im Winter liegt und nicht im Herbst, wenn er reif ist. Doch dafür gibt es einen triftigen Grund. Denn der Tag des Apfels liegt wohl gerade deshalb mitten im Winter und nicht im Herbst, da es zu dieser Jahreszeit nicht viel anderes heimisches Obst gibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...