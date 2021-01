Nach enormen Kursgewinnen im Vorjahr geht es mit dem Bitcoin-Preis auch in diesem Jahr bisher weiter stramm nach oben. Marktteilnehmer diskutieren deshalb intensiv darüber, wie es mit der Krypowährung vermeintlich weitergeht. To the moon? Oder folgt die Bruchlandung? Raiffeisen Research und DZ Bank versuchen darauf in Studien Antworten zu geben.

