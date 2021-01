Die Netfonds AG hat zum Jahresende 2020 abermals einen neuen Höchststand der administrierten Assets erreicht. Trotz der enormen Schwankungen an den Märkten legten die Assets im Depotgeschäft im Jahresverlauf um 1,9 Mrd. Euro (+20%) auf insgesamt 12,5 Mrd. Euro zu. Das entspricht einem Plus von 20%. Die Assets under Management (Privatkunden und Fondsmanagement) legten sogar um 30% auf 1,56 Mrd. Euro zu. Die gesamten vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 plant die Netfonds Gruppe voraussichtlich in der dritten Februarwoche zu veröffentlichen.

