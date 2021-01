Berlin (ots) - Markus Söder hat am heutigen Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin" eine Debatte für eine Impfpflicht von Pflegekräften angestoßen. Hierzu Prof. Dr. Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie im St.-Antonius-Hospital Eschweiler, bis Ende 2020 Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e.V., exklusiv auf WELT Nachrichtensender."Eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, dass zu diesem Zeitpunkt sowas wieder aufkocht. Wir haben noch nicht mal, ich bin ja hier in NRW, in NRW überhaupt angefangen Impfdosen für die Krankenhäuser zu bekommen und schon kommt aus dem Süden immer wieder dieses Thema: Impfpflicht. (...) Ich bin der Meinung, wir müssen doch die anderen Wege gehen, die Leute aufklären und mitnehmen. (...) Wieso wollen wir den Pflegekräften eigentlich absprechen, was wir den anderen Bevölkerungsgruppen auch nicht absprechen, nämlich dass sie vielleicht skeptisch sind. Wir müssen die Leute aufklären und da habe ich überhaupt noch nichts aus dem bayerischen Raum gehört."Frei zu Verwendung bei Quellenangabe WELT Nachrichtensender.Pressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4809938