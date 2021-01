Borgloon (ots) - Springt das Datum vom 31. Dezember auf den 01. Januar, bedeutet das für viele automatisch auch den Beginn neuer guter Vorsätze. Wissenschaftler berichten, dass es ganze 90 Tage braucht, um aus Vorsätzen eine Gewohnheit zu machen. Besonders kritisch wird es am dritten Sonntag eines neuen Jahres; dem sogenannten Quitters Day. Das ist laut der Fitness App Strava statistisch gesehen der Tag, an dem die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, von den guten Vorsätzen abzusehen.Um auch über den Quitters Day hinaus am Ball zu bleiben und Fitnessvorsätze zu etablieren, hat die Apfelmarke Kanzi® einen Powerbooster für jeden parat: Seit dem 11. Januar werden auf Spotify in Kooperation mit den bekannten Running Influencer Twins Anna und Lisa Hahner Playlists veröffentlicht, die dabei helfen aus sportlichen Vorsätzen neue, gesunde Gewohnheiten zu machen.Neues Jahr, neue Vorsätze? Auch in 2021 ist der Wunsch nach mehr Fitness einer der beliebtesten Vorsätze für das neue Jahr. Zwischen erneutem Lockdown, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen ist besonders das Joggen für viele zu einer guten Möglichkeit geworden, sich sportlich an der frischen Luft zu betätigen. Doch wäre da nicht der dritte Sonntag eines jeden Jahres... Einer repräsentativen Analyse der Fitness App Strava zu Folge ist das der Tag, an dem die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze über Bord werfen. In diesem Jahr fällt der sogenannte Quitters Day auf den 17. Januar.Mit Kanzi® dem Quitters Day 2021 trotzenUm die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, sorgt Kanzi® auf Spotify seit dem 11. Januar für eine Extraportion Power - und lässt damit den 17. Januar nicht zum Tag des Aufgebens werden. In Kooperation mit den bekannten Running Influencer Twins Anna und Lisa Hahner veröffentlicht Kanzi® die Intervall-Running-Power-Playlists, die dabei unterstützen, den eigenen Vorsätzen treu zu bleiben.Die Reihenfolge der Stücke ist wie ein Intervalltraining aufgebaut: langsames Einlaufen, schnellere und langsamere Intervalle und ein entspannender Cooldown. Die Playlists können Hörer*innen direkt in der Spotify App auf dem Smartphone und Tablet sowie auf der Website unter https://www.kanziapple.com/de/power/ streamen. Über Audio Ads werden Spotify-User zusätzlich auf die Kanzi® Running-Playlists aufmerksam gemacht.Komprimierte Sonnenenergie to goSchon gewusst? Kanzi®-Äpfel tanken den ganzen Sommer über wertvolle Sonnenenergie und sind bei der Ernte sozusagen komprimierte Sonnenenergie in saftig aromatischer Form. Kanzi®-Äpfel sind damit nicht nur der perfekte Snack, sondern auch super geeignet vor, während und nach dem Sport. Mehr über die Kanzi® Power-Initiative unter www.kanziapple.com/de/power (https://www.kanziapple.com/de/power/).Über Kanzi®Kanzi® ist eine weltweit namhafte Apfelmarke. Die unter dem Markennamen Kanzi® verkaufte Apfelsorte ist "Nicoter" - eine natürliche Kreuzung aus Gala und Braeburn, mit definierten Qualitätsrichtlinien. Der Apfel überzeugt mit einem knackig-festen Biss, einem saftig aromatischen Fruchtfleisch und einem süß-säuerlichen Geschmack. Kanzi®-Äpfel haben dank ihrer Größe und leuchtend roten Ausfärbung einen hohen Wiedererkennungswert. Die Äpfel werden in elf Ländern weltweit angebaut. In Deutschland erfolgt der Anbau an der Niederelbe, am Bodensee, im Raum Dresden und Oberkirch. Für den deutschen Markt wird Kanzi® außerdem in Südtirol angebaut. Die exklusiven globalen Rechte für Kanzi® liegen seit 2004 bei GKE NV.Pressekontakt:Pressebüro KanziJulia KösterMail: pressebuero-kanzi@achtung.deTelefon: +49 175 927 28 74Original-Content von: Kanzi®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150060/4809930