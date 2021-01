Renault und der Brennstoffzellen-Spezialist Plug Power planen bis Ende des ersten Halbjahres 2021 die Gründung eines 50:50-Joint-Venture mit Sitz in Frankreich, das einen Anteil von über 30 Prozent am Markt für Brennstoffzellen-betriebene leichte Nutzfahrzeuge (LCV) in Europa anstrebt. Beide Firmen haben eine Grundsatzvereinbarung zur Gründung des Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet. Renault macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...