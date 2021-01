++ Europäische Märkte werden flach gehandelt ++ DE30 in der Nähe der Tagestiefs wegen Gerüchten über einen längeren Lockdown ++ Deutsche Bank kappt möglicherweise Beziehungen zur Trump Organization ++ Die europäischen Märkte notieren am Dienstag mehr oder weniger unverändert. Der DE30 hat in Richtung der 14.000-Punkte-Marke geblickt, zog sich aber nach den jüngsten Medienberichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...