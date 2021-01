NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion vor den anstehenden Quartalszahlen aus dem europäischen Kapitalgütersektor auf "Neutral" belassen. Alles in allem dürften die Unternehmen die Erwartungen an das vierte Quartals erfüllt haben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zum Jahresende 2020 hin hätten sich die Konjunkturdaten aus der Industrie als robust erwiesen. Zwar sei der Sektor im Vergleich zum Markt teuer, doch werde er unterstützt durch "grüne Investitionen" und Kapitalausgaben im Zuge der erwarteten wirtschaftlichen Erholung. Beim Staplerhersteller Kion liege der Fokus auf einem Ausblick auf 2021 sowie zur Verwendung der Barmittel./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

