DJ SGS kauft Labordienstleister von Novartis in Irland

Von Mauro Orru

GENF (Dow Jones)--Der Schweizer Warenprüfkonzern SGS übernimmt einen Labordienstleister von der irischen Novartis-Tochter Novartis Ireland Ltd. Finanzielle Details der Akquisition von International Service Laboratory (ISL) gab die SGS SA nicht bekannt. Die Übernahme soll zum Ende des ersten Quartals 2021 abgeschlossen sein, dann wechseln 100 Mitarbeiter zu SGS.

International Service Laboratory bietet regulierte analytische Labor- und Stabilitätstests für verschiedene pharmazeutische Produkte am Novartis-Standort in Ringaskiddy in Irland an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 06:50 ET (11:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.