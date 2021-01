DGAP-News: Centogene NV / Schlagwort(e): Sonstiges

CENTOGENE reagiert auf neue Corona-Testpflicht für Reise-Rückkehrer mit erweiterten Testkapazitäten an Flughäfen



12.01.2021 / 13:25

CENTOGENE reagiert auf neue Corona-Testpflicht für Reise-Rückkehrer mit erweiterten Testkapazitäten an Flughäfen

Seit dem 11. Januar 2021 gilt bundesweit für Reiserückkehrer aus Risikogebieten erneut eine Testpflicht unmittelbar vor oder bei Einreise. CENTOGENE als Anbieter von SARS-CoV-2-Tests reagiert auf die neue Verordnung mit Maßnahmen, die einer höheren Nachfrage Rechnung tragen

An allen Standorten - an den Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und in den Innenstädten von Berlin, Frankfurt und Wiesbaden - passt CENTOGENE die Testkapazitäten an die erwartete erhöhte Nachfrage an: Die Öffnungszeiten mehrerer Walk-In-Corona-Testzentren werden verlängert; zudem wurden und werden Testflächen erweitert sowie das Testangebot mit einem Antigen-Test, der mittels Laboranalyse ausgewertet wird, weiter ausgebaut

CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 12. Januar 2021 - CENTOGENE N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, reagiert als Betreiber von mehreren Corona-Testzentren auf die neuerliche Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit verschiedenen Maßnahmen, die einer erwarteten höheren Nachfrage gerecht werden.

"Wir rechnen damit, dass die Zahl der zu Testenden signifikant ansteigt und die Nachfrage gerade nach Test-Ergebnissen innerhalb von 90 Minuten deutlich zunimmt", sagte CENTOGENE-Vorstandsmitglied Dr. Volkmar Weckesser, Executive Representative für Corona-Testungen des Unternehmens. "Deshalb erweitern wir unsere Kapazitäten in alle Richtungen - wir haben länger geöffnet, vergrößern die Testflächen und dehnen unsere Antigen-Tests auf weitere Zentren aus."

An allen Standorten - an den Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und in den Innenstädten von Berlin, Frankfurt und Wiesbaden - erfolgen Anpassungen, um der erhöhten Nachfrage Rechnung zu tragen. So werden unter anderem die Öffnungszeiten mehrerer Walk-In-COVID-19-Testzentren verlängert, zum Beispiel ist das Testen am Frankfurter Flughafen in Zukunft täglich von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr möglich (bisher 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr). Alle Öffnungszeiten sind auf der CENTOGENE-Webseite einzusehen: https://www.centogene.com/de/covid-19/test-centers

Zudem wurden an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf jüngst die Testflächen bereits erweitert. In Düsseldorf wird das Testzentrum in den nächsten Tagen nochmals vergrößert, um weitere Abstrichkapazitäten zu schaffen und das Testangebot auszubauen. Zusätzlich zum klassischen PCR-Test wird es voraussichtlich ab Ende Januar auch in Düsseldorf den Antigen-Test geben, der in Hamburg und am Frankfurter Flughafen schon verfügbar ist. Dieser Test ist ein CE-gekennzeichneter instrumentenbasierter Antigen-Test zur quantitativen Identifizierung des SARS-CoV-2-Antigens in menschlichen Rachenabstrichen, der die Qualitätsanforderungen des Robert Koch-Instituts (RKI) für einen Test bei Einreise in Deutschland erfüllt. In vergleichenden Studien zahlreicher Labors, sogenannten Ringversuchen, die zum Qualitäts-Check von PCR-Tests durchgeführt werden, hat auch CENOGENEs Antigentest alle Proben richtig erkannt.

CENTOGENE harmonisiert in diesem Zuge auch die Preise seiner Tests an allen seinen Walk-In-Zentren: Der Preis für den Antigen-Test, der einen Laborbefund jeweils nach in der Regel 90 Minuten übermittelt, wird von 79,- auf 59,- Euro gesenkt. Bei den PCR-Tests wird der derzeit in den City-Zentren gültige Preis von 69,- Euro künftig auch bei den Flughafen-Testzentren gelten (zuvor 59,- Euro). Das Ergebnis ist in 95 Prozent der Fälle in 24 Stunden verfügbar. Die Preise bezüglich kürzeren Befundlaufzeiten bleiben unverändert.

Dr. Volkmar Weckesser, Executive Representative für Corona-Testungen bei CENTOGENE führte aus: "Test-Maßnahmen werden uns noch lange begleiten und haben mit den neuen Virus-Mutanten erneut an Bedeutung gewonnen. Schon seit Beginn der Pandemie sehen wir flächendeckendes Testen als unsere gesellschaftliche Pflicht an und werden weiterhin alles tun, um Corona-Tests der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Der PCR-Test

CENTOGENEs SARS-CoV-2 PCR-Test ist ein molekulardiagnostischer Test zum qualitativen In-vitro-Nachweis von RNA aus dem SARS-CoV-2 Virus mittels Oropharynx-Proben von präsymptomatischen Patienten und Probanden. Der Test wurde im CAP/CLIA/ISO zertifizierten Analyselabor von CENTOGENE validiert und ist von der US-amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA im Rahmen einer Emergency Use Authorization (EUA) für die Verwendung durch autorisierte Laboratorien zugelassen. Die Proben werden von medizinisch geschultem Personal mit Hilfe des CentoSwab, einem Zwei-Komponenten-Abstrichspatel zur Entnahme von oropharyngealen Proben, oder eines gleichwertig geeigneten Abstrichspatels entnommen. Die Proben werden anschließend zur Analyse zu einem laborärztlichen Partner gebracht. Die Ergebnisse werden den Besuchern des Testzentrums über das Corona-Testportal von CENTOGENE - einer digitalen Plattform übermittelt, welches an die Corona-Warn-App angebunden ist.

Antigen-Testlösung ergänzt PCR-basierte Tests

Im Rahmen der bestehenden Partnerschaft versorgt Fujirebio CENTOGENE mit Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag Testkits, die auf vollautomatisierten, eine chemilumineszente Messung nutzende LUMIPULSE G1200 Geräten durchgeführt werden. Diese Geräte übermitteln die Befunde über das CENTOGENE-Test-Portal an den Kunden auf deren Smartphones oder digitale Geräte.

Lumipulse G SARS-CoV-2 Ag ist ein Antigen-Assay, das auf einer vollautomatisierten chemilumineszenten Plattform eingeführt wurde. Es wird seit August dieses Jahres von den japanischen Behörden zum Quarantäne-Screening ankommender Reisender an großen japanischen Flughäfen verwendet. CENTOGENE hat den Einsatz dieses Testverfahrens auf der Basis eines Mundrachenabstrichs bei asymptomatischen Reisenden validiert und eine Sensitivität von 93% für CT-Werte kleiner 30 Zyklen bei hoher (>99%) Spezifität ermittelt.

Über CENTOGENE

CENTOGENE arbeitet in den Bereichen Diagnostik und Forschung seltener Krankheiten und generiert aus klinischen und genetischen Daten Informationen für Patienten, Ärzte und Pharmaunternehmen, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Unser Ziel ist es, die Rationalität von Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und mit unseren umfassenden Daten, darunter epidemiologische und klinische Informationen sowie innovative Biomarker, zur Entwicklung neuer Therapien für seltene Krankheiten beizutragen. CENTOGENE verfügt über eine proprietäre, globale Plattform für seltene Krankheiten. Zum Stand 30. September 2020 umfasste diese etwa 3,6 Milliarden Datenpunkte von rund 570.000 Patienten aus über 120 Ländern.

Die Plattform des Unternehmens umfasst epidemiologische, phänotypische und genetische Daten von Patientengruppen weltweit sowie eine Biobank mit biologischen Proben, die als Referenzquelle für die Forschung dient. Nach unserem Wissensstand stellt CENTOGENE die weltweit einzige Datenbank bereit, die Daten parallel auf mehreren Ebenen analysieren kann. Diese bildet eine unverzichtbare Ressource für das Verständnis seltener Erbkrankheiten, ist bei der Erkennung von Krankheiten hilfreich und unterstützt die pharmazeutische Industrie bei der Entwicklung von Orphan-Arzneimitteln. Zum Stand 30. September 2020 hat das Unternehmen bei über 45 verschiedenen seltenen Erkrankungen mit über 40 Pharmapartnern zusammengearbeitet.

