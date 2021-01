Teamerweiterung fällt mit angestrebter Geschlechterparität zusammen

CAMBRIDGE, Massachusetts und BERLIN, Jan. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZAGENO, eine führende e-Commerce-Lösung für Life-Science-Produkte, hat heute mit der Besetzung der neu geschaffenen Positionen Chief Product Officer und Chief People Officer die Erweiterung seines US-Führungsteams bekanntgegeben.



Bivha Singh, Chief Product Officer, war zuvor bei Salesforce/Demandware tätig, wo sie die Produktstrategie und die Entwicklung von B2B-Commerce-Produkten in Salesforce CRM geleitet hat.Im Rahmen der ZAGENO-Strategie wird Bivha den Schwerpunkt darauf legen, Forschern sowie Beschaffungs- und Finanzexperten durch eine Kombination der Vorteile von Unternehmenssoftware und Marktplatzeffizienz eine optimale e-Commerce-Erfahrung zu bieten.

Ellenmarie Rhone, Chief People Officer, leitet die Bereiche Talentakquise, Mitarbeiterbindung und Karriereentwicklung.Die inklusive, unternehmerische und kreative Kultur von ZAGENO, die sich auf diverse Teams aus 45 verschiedenen Nationalitäten stützt, wird von Ellenmaries fundiertem Know-how profitieren, das sie zuletzt als Senior VP of People and Culture bei Verana Health eingesetzt hat.

"Bivha Singh als neuer Chief Product Officer und Ellenmarie Rhone als neuer Chief People Officer ermöglichen es ZAGENO, die talentiertesten e-Commerce- und Health-Tech-Experten zu gewinnen und branchenführende Kundenerfahrungen zu bieten", so Florian Wegener, Mitbegründer und CEO von ZAGENO.

Die neuen Positionen wurden mit Hinblick auf strategische Geschäftsanforderungen und die künftige Rekrutierung erfahrener Führungskräfte geschaffen. Sie fallen außerdem mit dem wichtigen Unternehmensziel zusammen, im Sinne einer diversen Unternehmensstruktur Geschlechterparität zu erreichen.In den USA ist ZAGENO jetzt zu mehr als 50 Prozent weiblich.

ZAGENO und seine Mitarbeiter haben in jüngster Zeit mehrere Branchenauszeichnungen erhalten.Unter anderem die Anerkennung von EY als einer der Finalisten für den Titel Entrepreneur of the Year 2020 New England , eine besondere Auszeichnung durch die Nennung als einer der Top 25 Women Leader in Biotechnology of 2020 im The Healthcare Technology Report sowie der Erhalt des Life Science eCommerce Global Customer Value Leadership Award von Frost and Sullivan.

