Nach der deutlichen Erholung in den vergangenen Tagen muss die Aktie von BioNTech am heutigen Dienstag wieder Federn lassen. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es mehr als zwei Prozent nach unten auf 87,20 Euro. Derweil will das Unternehmen nun auch direkt zur Impfstoffverteilung beitragen. BioNTech bietet seinen Beschäftigten im Kampf gegen Corona nach einem Zeitungsbericht eine freiwillige Impfung an.Der Impfstoff solle auch Lieferanten und Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich ...

