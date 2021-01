Tech-Revolution am Getränkemarkt: PepsiCo investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in das Thelen-Start-Up air up. Das Start-Up hat eine Getränkeflasche, die über Duftringe Geschmack suggeriert, erfunden."Luft statt Zucker" ist das Motto des von Frank Thelen unterstützten Getränke-Start-Ups air up. Das Jungunternehmen aus München hat spezielle Duftringe in wiederverwertbaren Trinkflaschen erfunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...