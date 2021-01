Wien (www.fondscheck.de) - Führende Fondsgesellschaften haben über die vergangenen fünf Jahre hinweg ihre Belegschaft in Europa um 38 Prozent ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe eine Umfrage der Wirtschaftszeitung "Financial Times" ("FT") ergeben. Demnach sei die Mitarbeiterzahl der acht größten Fondsanbieter, die Angaben für 2015 und 2020 gemacht hätten, in der Europäischen Union ohne Großbritannien von insgesamt 4.771 auf 6.569 geklettert. "Das Blatt" habe Häuser wie Amundi, Franklin Templeton, Schroders oder Invesco befragt. BlackRock oder Fidelity International hingegen hätten keine Details nennen wollen. ...

