Ein weiterhin hohes Wachstumstempo und ein optimistischer Ausblick sorgten bei der Shop Apotheke-Aktie (A2AR94) sowohl am gestrigen Montag als auch am heutigen Dienstag für Kursgewinne, obwohl der Konzern nur Angaben zur Umsatzentwicklung machte. Gewinne scheinen in weiter Ferne, weshalb das Geschäftsmodell bislang noch nicht seine Tragfähigkeit bewiesen hat. Wir bleiben für die Aktie daher eher pessimistisch, zumal auch charttechnisch wenig Luft vorhanden ist. ...

