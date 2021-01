LG hat im Zuge der CES 2021 ein spannendes Smartphone-Konzept vorgestellt: Das LG Rollable kann per Schiebemechanismus von einem Smartphone in ein Tablet verwandelt werden. Nachdem LG sein rollbares Smartphone schon im Zuge der Vorstellung seines LG Wing mit Drehdisplay angeteasert hatte, gewährt der südkoreanische Techriese während seiner virtuellen CES-Pressekonferenz einen weiteren Blick auf das Gerät. Das Display des "Rollable" kann während der Nutzung per motorisiertem Mechanismus ausgefahren werden. LG Rollable auf der CES 2021: Bislang nur ein Konzept LG ...

