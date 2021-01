Bereits vor einigen Tagen hatte BTC-Echo von Gerüchten über einen bevorstehenden Börsengang von Bakkt berichtet. Jetzt ist es offiziell. Vor einigen Tagen häuften sich Berichte, denen zufolge die Bitcoin-Futures-Börse Bakkt kurz vor dem Börsengang stand. So schrieb etwa die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Krypto-Börse sich in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit der Victory Park SPAC (Special Purpose Acquisition Company) befand. Das hätten unternehmensinterne Quellen verraten, so Bloomberg. Doch zu dem Zeitpunkt reagierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...