NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach den jüngsten coronabedingten Beschränkungen von 184 auf 178 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zudem verschob Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Spirituosenherstellern sein Bewertungsmodell für die von ihm beobachteten Werte um drei Monate weiter in die Zukunft und berücksichtigt auch aktuelle Wechselkursveränderungen. Obwohl eine Erholung sich bereits am Horizont abzeichne, sei der Sektor nach wie vor unterbewertet, schrieb er. Für Pernod Ricard sieht er starke langfristige Wachstumsperspektiven./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 06:56 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

