DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BK CAP.FDG III 05/UND. DE000A0DZTE1 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BK CAP.FDG I 03/UND. DE0009078337 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BK CAP.FDG II 04/UND. DE000A0DCXA0 13.01.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BK CAP.FDG III 05/UND. DE000A0DZTE1 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BK CAP.FDG I 03/UND. DE0009078337 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BK CAP.FDG II 04/UND. DE000A0DCXA0 13.01.2021 HZE/EOT
DZ BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de