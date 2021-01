11.01.2021: Marinomed Biotech: Unternehmensrekord über dem MA200: 124 Tage (Serie läuft noch: 17.14% vom xD entfernt). Das ist so ein Eintrag aus meinem neuen (geheimen) Börsekalender, der sich täglich neu füllt. Drei Ziele: Freude daran zu haben, dazu Infos für die redaktionellen Dinge zu ziehen und im Q2 mit "Pay per view" Zugang zu ermöglichen. (DRA) Bisher gab es an einem 12. Januar 20 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 12.01. beträgt -0,17%. Der beste 12.01. fand im Jahr 2011 mit 1,42%statt, der schlechteste 12.01. im Jahr 1998 mit -4,08%. Im Vorjahr war am 12.01. kein Handel. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)

