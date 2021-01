DJ PTA-News: Marinomed Biotech AG: Marinomed Biotech AG gibt vorläufige Umsätze bekannt und bestätigt Ausblick für 2020

Korneuburg (pta005/29.01.2021/07:45) - 29. Januar 2021 * Vorläufige Jahresumsätze in Höhe von 8,1 Mio. Eur, ein Plus von 33 % (55 % bei bereinigtem Umsatz) * Starke Nachfrage nach Carragelose®-basierten Virusblockern aufgrund der SARS CoV 2-Pandemie * Marinomed bestätigt finanziellen Ausblick für 2020

Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein weltweit agierendes biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute vorläufige Umsätze für das Jahr 2020 bekannt und bestätigt seinen Ausblick (starkes Umsatzwachstum; Verlust für das Gesamtjahr). Das Unternehmen schloss das Jahr mit Umsätzen in Höhe von 8,1 Mio. Eur ab, einem Umsatzplus von 33 % (2019: 6,1 Mio. Eur), und einem Plus von 55 % gegenüber dem um einmalige Sondereffekte aus einem Lizenzvertrag bereinigten Vorjahresumsatz (2019 bereinigt: 5,2 Mio. Eur). Die Zahlen belegen die starke Nachfrage nach dem Carragelose®-basierten antiviralen Portfolio, die durch die SARS-CoV-2-Pandemie verstärkt wurde.

"Natürlich erfordert die Pandemie zusätzlichen Zeit- und Ressourcen-Aufwand bei einigen unserer Aktivitäten. Wir freuen uns daher sehr, einen starken Umsatzanstieg bei unserem antiviralen Produkt-Portfolio im Jahr 2020 zu melden und weiterhin auf Wachstumskurs zu sein. Unser Entwicklungs- und klinisches Programm für Marinosolv® sowie die beiden klinischen Phase-IV-Studien, die das Potenzial der Carragelose in Prävention und Therapie von COVID-19 untersuchen, liegen gut im Zeitplan", sagte Andreas Grassauer, Chief Executive Officer von Marinomed. "Wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Studien und fühlen uns ermutigt durch die zunehmende Zahl unabhängiger akademischer Publikationen, die unsere Ergebnisse mit SARS-CoV-2 bestätigen. Dies stützt unsere Erwartung positiver Studienergebnisse, die hoffentlich bestätigen, dass Carragelose beitragen könnte, die Pandemie zu überwinden."

Über Carragelose®: Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten antiviralen Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von Atemwegserkrankungen. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schicht auf der Schleimhaut bildet, die eindringende Viren umschließt und inaktiviert, und sie so davon abhält, Zellen zu infizieren. Zunehmend weisen präklinische Daten darauf hin, dass Carragelose in der Lage sein könnte, auch SARS-CoV-2 zu inaktivierten. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH) hat der breiten Öffentlichkeit die Anwendung von Carragelose-basierten Nasensprays zur Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen empfohlen. Marinomed hat die Patentrechte an Carragelose® inne und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Kanada, Australien und verschiedenen asiatischen Ländern auslizensiert. Eine vollständige Liste von Marinomeds Carragelose®-Nasenspray-Portfolio finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products Für eine Aufzählung der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® besuchen Sie bitte https:// www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen

Über Marinosolv®: Marinosolv® ist eine innovative Technologieplattform, welche die Löslichkeit von vielen schwer löslichen Wirkstoffen erhöht und so neue Möglichkeiten für die Therapie vieler Erkrankungen eröffnet. Während organische Substanzen bisher häufig nur als Suspension eingesetzt werden konnten, ermöglicht Marinosolv® nun wässrige Formulierungen, die keine Konservierungsmittel benötigen, schneller wirken und eine erhöhte Bioverfügbarkeit haben. Zusätzlich kann die Lösung ohne vorheriges Schütteln verwendet werden, was die Anwenderfreundlichkeit verbessert und eine verlässliche Dosierung des Wirkstoffes bei sensiblen Schleimhäuten, wie z.B. im Auge oder der Nase o. Damit erreicht man mit dem Einsatz von Marinosolv®-eine hohe Wirkstoffkonzentration im Zielgewebe bei gleichzeitig geringen systemischen Nebenwirkungen. Wirkstoffe mit abgelaufenem Patentschutz, deren Formulierung auf Marinosolv® basiert, sind damit wieder patentfähig und Produktionsprozesse können kosteneffizient durchgeführt werden. Für weitere Informationen zu Marinosolv® besuchen Sie bitte https://www.marinosolv.com/en Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Marinosolv® sind abrufbar unter https:// www.marinosolv.com/en/publications

Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Korneuburg und notiert im Prime Market der Wiener Börse. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte, die auf zwei patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen, Nase, Magen-Darm und Lunge. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege und kann auch das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion reduzieren. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländern vertrieben werden. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken können für ausgewählte Länder Eigentum oder lizensiert sein. Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com/de/technologien-maerkte/maerkte

