Einem Medienbericht zufolge will sich die Deutsche Bank vom scheidenden Präsidenten Donald Trump distanzieren. Deutsche Bank: Bislang Trumps größter Kreditgeber Das größte deutsche Geldhaus wolle in Zukunft keine Geschäfte mehr mit dem noch-Präsidenten Trump und seinen Unternehmen machen, berichtete die "New York Times" am Dienstag. Bei ihrem Bericht berief sich die Zeitung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Mit ausstehenden Schulden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...