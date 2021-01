Der Lockdown hat Deutschland weiter voll im Griff. Von Lockerungen für die Wirtschaft ist nichts zu spüren. Doch die zyklischen Stahlwerte setzen ihre Erholungsrallye unbeirrt fort. Anleger setzen weiter darauf, dass die Konjunktur nach der Pandemie schnell wieder anzieht. ThyssenKrupp wäre einer der großen Profiteure, die Aktie führt den MDAX am Dienstag an.Auf einer Investorenkonferenz deutetet ThyssenKrupp an, dass die Stahlsparte in diesem Jahr operativ wieder profitabel werden könnte. Grund ...

