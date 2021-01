Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Nio. Der chinesische Autohersteller präsentiert in einer Weltpremiere den ET7 und weckt damit die Aufmerksamkeit. Nach rasanten Kursgewinnen der Nio Aktie, erhofft sich der chinesische Elektroautohersteller durch das neue Modell Rückenwind für die Anfang 2022 startende erste Elektrolimousine. Bei den Verkäufen steht Tesla im Fokus. Hier wurde die jüngste Rekordjagd an der Börse nun erstmal gestoppt. Ein Grund ist der chinesische Konkurrent Nio. Des Weiteren folgt laut Experten nun die Konsolidierung. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv