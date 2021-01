Die Aktie von Cartier Resources kam nach dem starken Jahresstart wegen des Goldpreis-Absturzes am vergangenen Freitag noch einmal zurück. Für Nachzügler ist das vielleicht eine Chance, noch vor der nächsten Ressourcenschätzung einzusteigen.

Sind 2 Mio. Unzen Gold schon drin?

Gute Bohrergebnisse sind wir von Cartier Resources (0,31 CAD | 0,21 Euro; CA1467721082) gewohnt. Doch in den kommenden Wochen steht ein echtes Highlight an. Das Unternehmen aus Québec wird ein Updat zur Ressource für das Chimo Mine-Goldprojekt veröffentlichen. CEO Philippe Cloutier hatte es angekündigt. Somit dürften die unabhängigen Gutachter bald zu ihren Ergebnissen kommen und den Report fertigstellen. Fakt ist: Aktuell besitzt man eine Ressource von rund 1,2 Mio. Unzen an Gold (ausführlich hier). Cloutier geht davon aus, dass man mit der kommenden Schätzung auf mindestens 1,7 Mio. Unzen, wenn nicht gar 2 Mio. Unzen Gold kommt (ausführlich hier).

Erst eine neue Schätzung, dann eine PEA?

Damit ...

