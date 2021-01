Darum geht's im Video: An der Börse scheint die Richtung vieler Aktien gerade ausschließlich nach oben zu zeigen - so auch bei Nel ASA, NIO & Tesla, die Andreas Wolf von den HeavytraderZ genauer unter die Lupe nimmt. Lohnt es sich bei diesen Aktien noch einzusteigen? Zudem blickt der Experte auch auf die Impfstoff-Hoffnung CureVac, die derzeit hinter BioNTech und Moderna zurückzubleiben scheint… 00:00 - Nel ASA Aktie: Setzt sich der Aufwärts-Trend fort? 02:48 - NIO Aktie: Gewinne dank neuem Elektroauto? 04:57 - Tesla Aktie: Nach Allzeithoch noch einsteigen? 07:00 - CureVac Aktie: Ganz im Schatten von BioNTech & Moderna? 09:41 - So tradest Du wie ein Profi