Ein Smartphone ohne Bakterien oder Viren, eine gute Sache. Dafür sorgt eine auf Silber basierende Technologie. Eigentlich für militärische Zwecke konzipiert, soll diese neue Handygeneration bald auch öffentlich vertrieben werden. Dabei hofft das Unternehmen, dass die Technologie Eingang in alle Smartphones findet. Das Smartphone ist wasserdicht, kann mit Seife und Desinfektionsmitteln behandelt werden. In den Handys, auch in den vielen Millionen Exemplaren, die in Schubladen abgelegt wurden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...