Bonn (ots) - Endlich. Am Wochenende entscheiden die CDU-Delegierten über die neue Parteispitze. Zur Wahl stehen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Bundesumweltminister und Außenpolitiker Norbert Röttgen und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz.Wer hat die größten Chancen? Welche Richtung nimmt die CDU mit welchem Kandidaten? Was sind die größten Herausforderungen für den neuen Parteichef? Was sagt die Kandidatenauswahl über die CDU aus?Anke Plättner diskutiert u.a. mit:- Frank Thelen, Unternehmer- Anne Hähnig, Die Zeit- Bascha Mika, Publizistin