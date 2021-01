Bryan, Garnier Co, eine führende europäische Investmentbank mit Schwerpunkt auf Wachstumsunternehmen, gibt die Ernennung von Clifford Siegel zum Non-Executive Chairman des Unternehmens bekannt.

Clifford Siegel, former Jefferies International CEO and Stifel Nicolaus Europe Vice-Chairman joins Bryan, Garnier Co as Non-Executive Chairman (Photo: Bryan, Garnier Co)

Clifford Siegel wird in dieser neuen Position von London aus tätig sein und die strategische Entwicklung von Bryan, Garnier Co in Europa und den USA unterstützen.

Clifford, 63, blickt auf eine herausragende Karriere im Sektor Investmentbanking zurück. Nachdem Clifford das US-Geschäft der Cresvale Group aufgebaut und geführt hatte, stieß er 1990 zu Jefferies in New York, bevor er 1993 nach London wechselte, um die Position des CEO für das internationale Geschäft der Gruppe zu übernehmen.

Während seiner 18-jährigen Beschäftigungsdauer stieg Jefferies International von einem kleinen Team in London zu einem globalen Unternehmen mit einem Umsatz von über 300 Millionen US-Dollar sowie Niederlassungen in Asien und Europa auf. Im Anschluss an seine Tätigkeit bei Jefferies gründete und leitete er die Fremdkapitalmarkt-Boutique ISM Capital, bevor er das Geschäft 2016 an Stifel Nicolaus Europe veräußerte. Im Herbst 2020 zog er sich von seiner Funktion als Vice-Chairman von Stifel Nicolaus Europe Ltd. zurück.

Olivier Garnier, Mitbegründer und Managing Partner erklärt: "Wir bei Bryan, Garnier Co freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Cliff. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus allen Bereichen des Bankwesens mit und wird uns dabei helfen, unsere Präsenz auszuweiten und unsere strategischen Ambitionen zu verwirklichen."

Clifford Siegel kommentiert: "Ich bewundere den überragenden Erfolg und die Beständigkeit von Bryan, Garnier Co bereits seit vielen Jahren. Ich freue mich, bei diesem Unternehmen in einer Phase Verantwortung übernehmen zu dürfen, in der mehr denn je Bedarf an engagierten Investmentbankern besteht, die höchsten Qualitätsstandards gerecht werden und über umfangreiche Branchenkenntnisse und vielseitige Transaktionserfahrungen verfügen, um Wachstumsunternehmen und deren Aktionäre wirksam unterstützen zu können."

In seiner Position wird Clifford dazu beitragen, die Unternehmensentwicklungsinitiativen der Gruppe zu stärken. Dazu zählen strategische Akquisitionen und Allianzen nach den jüngsten Entwicklungen von Bryan, Garnier Co in Skandinavien und den USA sowie die Ausweitung der Aktivitäten des Unternehmens in komplementären Bereichen wie Fixed Income und Debt Advisory.

Mit mehr als 60 privaten und öffentlichen Kapitalaufnahme- und M&A-Transaktionen, die 2020 abgeschlossen wurden, profitiert Bryan, Garnier Co von seiner langjährigen Marktführerschaft in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Umwelt in Europa. Zu den jüngsten Transaktionen zählen die Veräußerung von smartTrade an den führenden Software-Private-Equity-Investor Hg Capital, Börsenabgang und Übernahme der ITSM-Firma Easyvista durch Eurazeo, Kapitalaufnahme für den Circular-Economy-Anbieter asgoodasnew, die Veräußerungen von Specim an Konica Minolta und von BlueBee an Illumina. Über die Jahre hat sich Bryan, Garnier Co durch die Unterstützung einiger der disruptivsten Unternehmen in den Bereichen alternative Proteine (Prolupin), grüner Wasserstoff (McPhy Energy), Cannabis (Canopy Growth), Blockchain und Kryptowährungen (Bitfury Group) sowie mRNA-Biotech (Moderna und BioNTech) profiliert.

Über Bryan, Garnier Co

Bryan, Garnier Co ist eine europäische, wachstumsorientierte Full-Service-Investmentbank, die 1996 gegründet wurde. Zu ihrem Spektrum an Dienstleistungen gehören Aktienanalysen, Verkauf und Handel, private und öffentliche Kapitalaufnahmen sowie Fusionen und Übernahmen für wachstumsorientierte Unternehmen und deren Investoren. Ihr Schwerpunkt liegt auf den wichtigsten Wachstumssektoren der Wirtschaft, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen. Bryan, Garnier Co ist ein vollständig registrierter Broker-Händler, der von der FCA in Großbritannien, der AMF in Europa und der FINRA in den USA zugelassen ist und reguliert wird. Garnier Co unterhält seinen Hauptsitz in London sowie weitere Büros in Paris, München, Stockholm, Oslo, Reykjavik sowie in New York und Palo Alto.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

