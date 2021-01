Insgesamt beherrscht seit Anfang 2020 noch ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen in der Intel-Aktie, wobei sich in den letzten Jahren eine starke Unterstützung um 42,75 US-Dollar herauskristallisiert hatte. Der jüngste Ausverkauf war der technologischen Unterlegenheit zu AMD geschuldet, aber exakt an der langfristigen Unterstützung konnte der Wert wieder zur Oberseite abdrehen und in dieser Woche sogar über den 50-Wochen-Durchschnitt zulegen. Damit werden ein unmittelbarer Test des Abwärtstrendkanals und damit kurzfristige Long-Positionen ermöglicht.

Gegenbewegung angelaufen ...

