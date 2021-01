DJ Airbus lässt Boeing 2020 weiter hinter sich

Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist besser durch das Corona-Jahr 2020 gekommen als sein US-Rivale Boeing. Die Amerikaner übergaben im vergangenen Jahr nur 84 Passagierflugzeuge an ihre Airline-Kunden, 90 Prozent weniger als im bislang besten Jahr 2018. Das macht sich auch in der Kasse von Boeing bemerkbar, denn der Kaufpreis der Maschinen fließt zum größten Teil erst bei Auslieferung.

Inklusive Militär- und Frachtmaschinen kam Boeing auf 157 Auslieferungen, während Airbus 566 Flugzeuge schaffte. Bei Airbus standen dabei 7.184 bestellte Maschinen in den Büchern, bei den Amerikanern waren es nur 4.223. Die Differenz ist vor allem auf die Airbus A321 zurückzuführen, die mehr Passagiere als die Boeing 737 Max transportieren kann und häufig bestellt wird.

Boeing litt zudem unter dem Desaster mit der Max. Hier wurden nach dem langen Flugverbot Order für 600 Maschinen wieder storniert.

January 12, 2021 11:16 ET (16:16 GMT)

