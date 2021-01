Mit der Aktie von JinkoSolar (ISIN: US47759T1007; WKN: A0Q87R) konnten Anleger zwischen Ende 2013 und März 2020 keinen Blumentopf gewinnen. So tendierte der Titel unter starken Kursschwankungen in einem langfristigen Seitwärtstrend. Nachdem das Papier an der New York Stock Exchange am 19.03.2020 bei 11,42 US-Dollar einen tragfähigen Boden während des Corona-Crashs herausbildete, brach der Anteilschein eindrucksvoll nach oben aus und legte bis zum 22.10.2020 in der Spitze um 690 % zu. Nachdem die Notierung nach der steilen Hausse wieder in eine technisch gesunde Konsolidierungsphase überwechselte, stehen nun die Chancen auf eine neue Kursrallye sehr gut.Neuen fundamentalen Aufschwung dürfte die chinesische Firma von der kurzfristig anstehenden Machtübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden erhalten. Dieser plant massive staatliche Investitionen in erneuerbare Energien, was die Nachfrage nach kristallinen Solarzellen deutlich erhöhen dürfte und auch den Weltmarktpreis für dieses Produkt nach oben beeinflussen sollte, weshalb die fundamentalen Aussichten für den Solarzellenhersteller in 2021 sehr gut sind.

