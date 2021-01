DJ PTA-Adhoc: Navigator Equity Solutions SE: Strategische Neuausrichtung auf Immobilieninvestments in Europa mit erstem Fokus auf Wohnimmobilien in Dublin

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Waalre (pta024/12.01.2021/17:45) - In der heutigen Aufsichtsratssitzung haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung die strategische Neuausrichtung der Navigator Equity Solutions SE auf Immobilieninvestments in Europa mit einem ersten Fokus auf Wohnimmobilien in Dublin vorzuschlagen. Dabei hat sich die Gesellschaft im ersten Schritt zum Ziel gesetzt, mit dem bestehenden Eigenkapital ein Immobilienportfolio im Gesamtwert von ca. Eur 30 Mio. aufzubauen.

Die strategische Neuausrichtung soll mit einer Umfirmierung der Navigator Equity Solutions SE in NAVSTONE SE einhergehen. Die neue Firmierung repräsentiert die Vergangenheit der Gesellschaft, die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft auf die Steigerung des Net Asset Values und die Fokussierung auf den Immobilienbereich.

In diesem Zusammenhang wird der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, den Vorstand um Herrn Dr. Michael Hasenstab zu erweitern.

In Folge der Neuausrichtung soll die Gesellschaft neben der Orientierung an Ihrem Net Asset Value auch stark Cash-Flow orientiert geführt werden. Nach dem Erstaufbau des Immobilienportfolios beabsichtigt die Gesellschaft rund 50% des Nettogewinns, mindestens aber EUR 0,10 je Aktie an Ihre Aktionäre als Dividende auszuschütten.

Des Weiteren plant die Gesellschaft im Nachgang der Hauptversammlung ein freiwilliges Aktienrückkaufangebot über bis zu 1 Mio. Aktien bei einem Preis von bis zu 1,70 EUR pro Aktie durchzuführen. Dies entspricht dem Durchschnittskurs der Gesellschaft in den letzten 3 Monaten an der Börse München. Aktionäre, welche die strategische Neuausrichtung nicht mittragen wollen, haben somit die Möglichkeit Ihre Aktien an die Gesellschaft zu veräußern.

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft ist überzeugt, dass mit dieser Neuausrichtung auf Immobilieninvestments eine langfristige Wertsteigerung für die Aktionäre einhergeht.

Die entsprechende Hauptversammlung soll bis spätestens Mitte März 2021 stattfinden.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

Navigator Equity Solutions SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 info@navigator-equity.com

Aussender: Navigator Equity Solutions SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Robert Kaess Tel.: +49 89 244118-300 E-Mail: robert.kaess@navigator-equity.com Website: www.navigator-equity.com

ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München

