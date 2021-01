Die US-Supermarktkette Walmart testet bei Lebensmitteln die Lieferung in smarte Kühlboxen vor den Haustüren der Kunden. Die Homevalet-Box verfügt dazu über drei Temperaturzonen. Walmart, größter Betreiber von Supermärkten in den USA, testet immer wieder innovative Möglichkeiten bei Belieferung und Betrieb seiner Läden. So soll in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Arkansas in den kommenden Monaten erstmals eine vollständig autonome Warenanlieferung ausprobiert werden. Auch mit Robotern und Lieferdrohnen hat Walmart schon experimentiert. Ebenfalls in Arkansas soll jetzt ...

