Das Genvia-Venture wird sich auf die Entwicklung und den industriellen Einsatz einer bahnbrechenden Elektrolyseur-Technologie für die saubere Wasserstoffproduktion konzentrieren

Schlumberger New Energy, CEA und Partner gaben heute die Genehmigung der Europäischen Kommission für die Gründung von Genvia, einem Technologieunternehmen für die Produktion von sauberem Wasserstoff, bekannt. In einer einzigartigen öffentlich-privaten Partnerschaft bündelt Genvia das Know-how und die Erlebnisse von Schlumberger und CEA mit VINCI Construction, Vicat und dem Anlageinstrument der französischen Region Okzitanien, l'Agence Régionale de l'Energie et du Climat (AREC).

Wasserstoff ist ein vielseitiger Energieträger und eine Schlüsselkomponente der Energiewende für viele Länder, die eine Kohlenstoffneutralität bis 2050 anstreben. Das neue Projekt wird die Entwicklung und den ersten industriellen Einsatz der reversiblen Hochtemperatur-Festoxid-Elektrolyseur-Technologie von CEA beschleunigen, da diese die effizienteste und kostengünstigste Technologie für die saubere Wasserstoffproduktion darstellt.

Breite und tiefe Allianzen sind entscheidend, um die Ziele der Wasserstoffproduktion zu erreichen, Anwendungen weiterzuentwickeln und eine neue Energieinfrastruktur zu schaffen.

"Wir freuen uns sehr, mit so erfahrenen und starken Partnern zusammenzuarbeiten, um Technologien zu entwickeln, die eine Dekarbonisierung ermöglichen. Gemeinsam haben wir, aufbauend auf einer Reihe von Technologien, die von CEA im letzten Jahrzehnt entwickelt wurden, ehrgeizige Wachstumspläne für eine Technologie, von der wir erwarten, dass sie die Produktion von sauberem Wasserstoff entscheidend verändern wird. Diese Initiative zeigt eine Übereinstimmung von Umwelt- und Wirtschaftswachstumsambitionen, die für Frankreich und Europa wichtig ist, um das Konjunkturprogramm der Regierung und der Kommission zu unterstützen", sagte François Jacq, Chairman von CEA.

Die Genvia-Technologie zielt darauf ab, die höchste Systemeffizienz zu erreichen, was zu einem deutlich geringeren Stromverbrauch pro Kilogramm erzeugtem Wasserstoff führt. Die Technologie ist die erste ihrer Art, die vollständig reversibel ist und somit flexibel zwischen Elektrolyse- und Brennstoffzellenfunktion wechseln kann.

"Die Produktion von sauberem Wasserstoff ist entscheidend für die Welt, um ihre Ziele für die Energiewende zu erreichen. Genvia wird herausragende Wissenschaft und fortschrittliche Technik zusammenbringen, um die Entwicklung einer Kerntechnologie zu beschleunigen, die erschwingliche Wasserstoffproduktion, Energiespeicherung und Brennstoffanwendungen in großem Maßstab ermöglicht", sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von Schlumberger.

Die Herstellung der Festoxid-Elektrolyseure wird in der Genvia-Gigafactory erfolgen, die in Béziers, Region Okzitanien, Frankreich, errichtet wird. Das Zentrum für Technologietransfer wird am CEA-Standort in Grenoble, Frankreich, angesiedelt sein.

Über Schlumberger New Energy

Schlumberger ist der weltweit führende Anbieter von Technologien für die globale Energieindustrie. Schlumberger New Energy erforscht neue Wachstumsmöglichkeiten durch die Nutzung des intellektuellen und geschäftlichen Kapitals von Schlumberger in aufstrebenden Märkten, wobei der Schwerpunkt auf kohlenstoffarmen und kohlenstoffneutralen Energietechnologien liegt. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen Projekte in den Bereichen Wasserstoff, Lithium, Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung, Geothermie sowie Geoenergie zum Heizen und Kühlen von Gebäuden.

Über CEA

CEA ist ein Schlüsselakteur in Forschung, Entwicklung und Innovation in vier Hauptbereichen: Energiewende, digitale Transformation, Technologie für die Medizin der Zukunft sowie Verteidigung und Sicherheit. Mit 20.000 Mitarbeitern an neun französischen Standorten, die mit sehr großen Forschungsinfrastrukturen ausgestattet sind, beteiligt sich CEA aktiv an Kooperationsprojekten mit einer Vielzahl an akademischen und industriellen Partnern in Frankreich, Europa und weltweit. Laut dem Clarivate-Ranking 2019 ist CEA die erste französische Forschungseinrichtung, was die Anzahl der in Frankreich und Europa angemeldeten Patente angeht.

www.cea.fr

Über VINCI Construction

VINCI Construction, eine Tochtergesellschaft von VINCI, ist als Global Player und europäischer Marktführer auf fünf Kontinenten aktiv und erwirtschaftet im Jahr 2019 mit über 72.000 Mitarbeitern und 830 Unternehmen einen Umsatz von 14,9 Milliarden Euro. Das nach einem integrierten Modell strukturierte Unternehmen ist in der Lage, über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks (Finanzierung, Planung, Bau, Instandhaltung) in acht Bereichen tätig zu sein: Gebäude, Funktionsbauten, Verkehrsinfrastruktur, Wasserbau, erneuerbare und nukleare Energien, der Umwelt-, Wasserstoff- und Gassektor sowie Bergbau.

www.vinci-construction.com

Über Vicat

Mit fast 200 Jahren Erfahrung entwickelt die Vicat Group ein erstklassiges Angebot an mineralischen und biobasierten Baustoffen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität in ihrer gesamten Wertschöpfungskette betreibt der Konzern drei Kerngeschäftsbereiche: Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffe sowie die damit verbundenen Aktivitäten. Das nach wie vor familiengeführte Unternehmen beschäftigt fast 9.950 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen konsolidierten Umsatz von 2,7 Milliarden Euro. Der Konzern ist in zwölf Ländern in Betrieb: Frankreich, Schweiz, Italien, Vereinigte Staaten, Türkei, Ägypten, Senegal, Mali, Mauretanien, Kasachstan, Indien und Brasilien. Mehr als 60 des Umsatzes werden außerhalb Frankreichs erzielt.

www.vicat.com

Über AREC, eine Investitionsgesellschaft in der Region Okzitanien

Als Tool der Region Okzitanien schlägt AREC den Gebieten Lösungen für die Energiewende vor. Die Agentur ist bestrebt, den Akteuren angepasste Lösungen anzubieten, ob schlüsselfertig oder spezifisch, je nach den Kontexten der Akteure in den Gebieten Okzitaniens. Sie hat eine neutrale, objektive Vision von Lösungen. Als vertrauenswürdige Drittpartei für die regionalen Akteure und im Dienste des Allgemeininteresses liegt der Mehrwert von AREC in der einzigartigen Unterstützung der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewende: vom Upstream bis zur Realisierung und Finanzierung von Projekten. Die Region Okzitanien hat sich auch immer als Vorreiter bei der Entwicklung des Wasserstoffsektors in ihrem Gebiet positioniert. Dieser Wunsch wurde 2019 durch die Verabschiedung eines beispiellosen, mit 150 Millionen Euro dotierten "Green Hydrogen Plan" verdeutlicht, der es ermöglichen soll, das Ziel zu erreichen, bis 2050 die führende positive Energieregion in Europa zu werden. AREC beteiligt sich als Akteur der Energiewende in Okzitanien seit 2016 aktiv an der Einführung des "grünen Wasserstoffs" in der Region. Die Agentur bietet technische Unterstützung und investiert in innovative Produktions- und Verteilungsprojekte, um umweltfreundliche Wasserstoff-Ökosysteme zu installieren. So ist AREC bereits an großen Projekten in Okzitanien beteiligt, wie dem Projekt HyPort und dem Projekt Hyd'Occ.

www.arec-occitanie.fr

