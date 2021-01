DJ MÄRKTE USA/US-Börsen knapp behauptet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Kursverlusten zum Wochenstart zeigt sich die Wall Street am Dienstag in einem volatilen Umfeld zurückhaltend. Die Indizes pendeln leicht um den Vortagesschluss hin und her. Am Markt ist die Meinung weiter steigender Aktienkurse mit der Aussicht auf eine Konjunkturerholung weit verbreitet. Händler verweisen jedoch auf Störfeuer vom Rentenmarkt. Zudem richten sich die Blicke auf die weiter nicht eingedämmt Corona-Pandemie. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent leichter bei 30.990 Punkten, der S&P-500 gibt ebenfalls 0,1 Prozent nach. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,1 Prozent nach oben.

Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mittlerweile rund 1,18 Prozent nach 0,90 Prozent vor Monatsfrist ab. Damit rentieren US-Rentenpapiere auf dem höchsten Stand seit Ende Februar vergangenen Jahres und bieten somit eine Alternative zu Aktien. Auf Tagessicht steigt die Zehnjahresrendite bei sinkenden Notierungen um weitere 3,6 Basispunkte.

Vertreter der US-Notenbank deuteten an, die Fed könnte ihre Anleihekäufe schon 2021 zurückfahren, sollte sich die US-Wirtschaft zügig erholen. Auch die Aussicht auf eine deutlich steigende Staatsverschuldung belastet die Rentennotierungen und treibt die Renditen nach oben.

Politik Thema, aber kein wichtiges

Mit den politischen Unsicherheiten in Washington rund um ein weiteres Amtsenthebungsverfahren gegen den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump dürfte das Kurspotenzial an der Wall Street kurzfristig begrenzt bleiben, heißt es im Handel. Dem Kongress drohe damit eine erneute Spaltung, die wichtige politische Weichenstellungen verhindern könne. Andere Stimmen sprechen dagegen von einem Nebenkriegsschauplatz ohne große Bedeutung für die Finanzmärkte.

Nach dem größten Dreitagessatz des US-Dollar seit September 2020 kommt der Greenback leicht zurück. Der Dollarindex gibt 0,1 Prozent nach. Die US-Währung profitierte von den steigenden Anleiherenditen.

Der Goldpreis bewegt sich mit den Entwicklungen beim Dollar leicht auf und ab. Zunächst hatten Anleger eine Pause bei der Dollaraufwertung zum Einstieg genutzt, der Preis kam aber schnell wieder zurück. Aktuell notiert die Feinunze des Edelmetalls 0,1 Prozent höher bei 1.844 Dollar. Das Tageshoch lag bei 1.864 Dollar.

Öl auf Elfmonatshoch

Am Erdölmarkt steigen die Preise auf ein Elfmonatshoch: US-Leichtöl der Sorte WTI kostet mit 53,11 Dollar je Barrel 1,6 Prozent mehr als am Vortag, der Preis für die europäische Sorte Brent steigt um 1,7 Prozent auf 56,59 Dollar. Saudi-Arabien und andere Erdölförderer hatten die Preise für Lieferungen ab Februar angehoben. Am Handel spricht man daher von einer guten Nachfrage. Die Nettolongposition bei Brent - eine Wette auf anziehende Preise - erreichte an der ICE das höchste Niveau seit Februar 2020.

Twitter und Tesla gesucht

Unter den Einzelaktien verlieren Twitter rund 1,0 Prozent. Das soziale Medium hat 700.000 Zugänge der QAnon-Verschwörungstheoretiker von seiner Plattformen verbannt. Anhänger der Bewegung waren am Sturm auf das Kapitol beteiligt und gelten als Trump-Anhänger.

Tesla ziehen um 5,7 Prozent an. Laut indischen Medienberichten verhandelt der Elektroautohersteller mit Tata Motors über eine Kooperation in Indien. Die in den USA notierten Titel des chinesischen Pharmaentwicklers Beigene klettern um 5,9 Prozent nach oben. Die Gesellschaft ist eine Partnerschaft mit dem schweizerischen Pharmakonzern Novartis eingegangen.

Albertsons rücken um 1,1 Prozent vor. Die Supermarktkette wartet mit Geschäftszahlen über Markterwartung auf und überrascht mit der Dividendenzahlung positiv. Die Aktien von Limoneira tauchen um 6,2 Prozent ab. Das Unternehmen, das vor allem Citrusfrüchte vertreibt, verdoppelte im vierten Quartal den Verlust im Vergleich zum Vorjahr. Lands' End haussieren nach erhöhtem Ausblick für das vierte Quartal. Die Aktie des Textil-Einzelhändlers springt um 15,2 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.990,14 -0,06 -18,55 1,25 S&P-500 3.795,47 -0,11 -4,14 1,05 Nasdaq-Comp. 13.053,17 0,13 16,74 1,28 Nasdaq-100 12.879,67 -0,18 -22,82 -0,07 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,4 0,14 -106,1 5 Jahre 0,53 2,1 0,51 -139,8 7 Jahre 0,87 2,5 0,84 -137,8 10 Jahre 1,18 3,6 1,14 -126,5 30 Jahre 1,91 2,5 1,88 -115,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2167 +0,12% 1,2162 1,2271 -0,4% EUR/JPY 126,66 +0,01% 126,69 127,38 +0,5% EUR/CHF 1,0823 +0,00% 1,0828 1,0852 +0,1% EUR/GBP 0,8923 -0,80% 0,8973 0,9053 -0,1% USD/JPY 104,10 -0,11% 104,17 103,82 +0,8% GBP/USD 1,3633 +0,92% 1,3556 1,3555 -0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4571 -0,31% 6,4578 6,4686 -0,7% Bitcoin BTC/USD 34.999,50 +1,62% 35.821,25 39.369,25 +20,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,11 52,25 +1,6% 0,86 +9,5% Brent/ICE 56,59 55,66 +1,7% 0,93 +9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.843,48 1.842,50 +0,1% +0,98 -2,9% Silber (Spot) 25,34 24,93 +1,7% +0,41 -4,0% Platin (Spot) 1.062,83 1.037,75 +2,4% +25,08 -0,7% Kupfer-Future 3,61 3,56 +1,3% +0,05 +2,8% ===

