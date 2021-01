Die Foxconn Technology Group (TW0002317005), bekannt als einer der weltweit größten Hersteller von Elektronik- und Computerteilen, sorgte in den letzten Tagen für großes Aufsehen.Der langjährige Apple-Zulieferer hat vor, nun auch in der Automobilindustrie Fuß zu fassen.Das Unternehmen aus Taiwan will hier insbesondere das angeschlagene chinesische Elektroauto-Startup Byton (HK0000BYTON0) beim Aufbau der Produktion des ersten Serienfahrzeugs M-BYTE unterstützen.Warum Byton?Anzeige:Das Start-Up Byton wurde 2016 von den ehemaligen BMW-Managern Carsten Breitfeld und Daniel Kirchert gegründet. Geplant war, das erste Modell der Firma, der SUV M-Byte, im Jahr 2021 in Europa auf den Markt zu bringen.

