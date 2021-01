DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.47 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.612,13 -0,23% +1,67% Stoxx50 3.176,48 -0,20% +2,19% DAX 13.925,06 -0,08% +1,50% FTSE 6.755,46 -0,63% +5,23% CAC 5.650,97 -0,20% +1,79% DJIA 31.019,63 +0,04% +1,35% S&P-500 3.791,03 -0,23% +0,93% Nasdaq-Comp. 13.012,69 -0,18% +0,97% Nasdaq-100 12.832,37 -0,54% -0,43% Nikkei-225 28.164,34 +0,09% +2,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,56% -35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,98 52,25 +1,4% 0,73 +9,2% Brent/ICE 56,55 55,66 +1,6% 0,89 +9,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.838,32 1.842,50 -0,2% -4,18 -3,1% Silber (Spot) 25,28 24,93 +1,4% +0,35 -4,2% Platin (Spot) 1.062,75 1.037,75 +2,4% +25,00 -0,7% Kupfer-Future 3,61 3,56 +1,2% +0,04 +2,7%

Der Goldpreis bewegt sich mit den Entwicklungen beim Dollar leicht auf und ab. Zunächst hatten Anleger eine Pause bei der Dollaraufwertung zum Einstieg genutzt, der Preis kam aber schnell wieder zurück.

Am Erdölmarkt steigen die Preise auf ein Elfmonatshoch. Saudi-Arabien und andere Erdölförderer hatten die Preise für Lieferungen ab Februar angehoben. Am Handel spricht man daher von einer guten Nachfrage. Die Nettolongposition bei Brent - eine Wette auf anziehende Preise - erreichte an der ICE das höchste Niveau seit Februar 2020.

FINANZMARKT USA

Die Indizes pendeln leicht um den Vortagesschluss. Am Markt ist die Meinung weiter steigender Aktienkurse mit der Aussicht auf eine Konjunkturerholung weit verbreitet. Händler verweisen jedoch auf Störfeuer vom Rentenmarkt. Zudem richten sich die Blicke auf die weiter nicht eingedämmt Corona-Pandemie. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mittlerweile rund 1,18 Prozent nach 0,90 Prozent vor Monatsfrist ab. Damit rentieren US-Rentenpapiere auf dem höchsten Stand seit Ende Februar vergangenen Jahres und bieten somit eine Alternative zu Aktien. Auf Tagessicht steigt die Zehnjahresrendite bei sinkenden Notierungen um weitere 3,6 Basispunkte. Vertreter der US-Notenbank deuteten an, die Fed könnte ihre Anleihekäufe schon 2021 zurückfahren. Auch die Aussicht auf eine deutlich steigende Staatsverschuldung belastet die Rentennotierungen und treibt die Renditen nach oben. Twitter verlieren rund 1,0 Prozent. Das soziale Medium hat 700.000 Zugänge der QAnon-Verschwörungstheoretiker von seiner Plattformen verbannt. Tesla ziehen um 5,7 Prozent an. Laut indischen Medienberichten verhandelt der Elektroautohersteller mit Tata Motors über eine Kooperation in Indien. Albertsons rücken um 1,1 Prozent vor. Die Supermarktkette wartet mit Geschäftszahlen über Markterwartung auf. Limoneira tauchen um 6,2 Prozent ab. Das Unternehmen verdoppelte im vierten Quartal den Verlust im Vergleich zum Vorjahr. Lands' End haussieren nach erhöhtem Ausblick um 15,2 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Bei uneinheitlichen Einzeltiteln lagen die Indizes über weite Strecken eng an den Schlussständen des Vortages. Zum zentralen Thema wurde der Anstieg der Renditen bei US-Anleihen, der nun auch die Renditen in Europa etwas nach oben trieb. "Die Inflationsdiskussion in den USA vertreibt die Fantasie, dass die Zinsen in der Eurozone noch einmal herunterkommen könnten", sagte ein Händler. Die sehr hohen Bewertungen lassen sich nur rechtfertigen durch Zinsen bei nahezu null. Gewinner der Entwicklung stellen die Banken, die direkt von einer Versteilerung der Zinskurve profitieren. Der Banken-Index stieg um 1,4 Prozent, übertroffen nur vom Stoxx-Auto-Index, der um 1,6 Prozent anzog. Knapp dahinter folgte der Index der Reise-Aktien mit 1,3 Prozent Plus sowie der Index der Ölwerte, der um 0,8 Prozent stieg. Dagegen standen die zinsreagiblen Versorgerwerte unter Druck, ihr Stoxx-Branchenindex fiel um 1,4 Prozent. Auch der ebenfalls zinsabhängige Index der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs gab deutlich um 1 Prozent nach. Stark wiederum auch die Aktien der Deutschen Post mit einem Plus von 2,1 Prozent. Händler sprachen von starken Geschäftszahlen. Unter den steigenden Renditen litten Immobilienwerte, so Vonovia mit einem Minus von 2,3 Prozent und Deutsche Wohnen, die 2,4 Prozent verloren. Dagegen waren Bauwerte gesucht: Hier stiegen Heidelbergcement um 1,9 Prozent, Hochtief um 4,2 Prozent und Bilfinger um 2,7 Prozent. Der Markt setze weiter auf große US-Infrastrukturprogramme. Mit den immer stärkeren Hinweisen auf eine Verlängerung des Lockdown legten auch die so genannten Stay-at-Home-Aktien wieder zu: Hier gewannen Delivery Hero 1,2 Prozent, Zalando sowie Hellofresh je 1,5 Prozent und Teamviewer 1,7 Prozent. Playtech kamen um 4,3 Prozent voran - nach überzeugenden Ertragszahlen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2171 +0,15% 1,2162 1,2271 -0,4% EUR/JPY 126,71 +0,04% 126,69 127,38 +0,5% EUR/CHF 1,0825 +0,02% 1,0828 1,0852 +0,1% EUR/GBP 0,8931 -0,71% 0,8973 0,9053 +0,0% USD/JPY 104,10 -0,10% 104,17 103,82 +0,8% GBP/USD 1,3627 +0,87% 1,3556 1,3555 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4597 -0,27% 6,4578 6,4686 -0,7% Bitcoin BTC/USD 34.693,50 +0,73% 35.821,25 39.369,25 +19,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben die Börsen den Handel beendet. Während der Aktienmarkt in Seoul nach den jüngst deutlichen Aufschlägen unter Gewinnmitnahmen litt, ging es in Schanghai und Hongkong mit den andauernden Liquiditätszuflüssen kräftig nach oben - der Schanghai-Composite schloss auf einem Fünfjahreshoch. Die Stimmung wurde zudem übergeordnet weiter von der Hoffnung auf eine kräftige Konjunktur-Erholung im Jahr 2021 gestützt. In Seoul drückten vor allem die Kursverluste bei den Technologie- und Autowerten den Kospi ins Minus. Zwischenzeitlich stand ein Abschlag von rund drei Prozent auf der Börsentafel. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics gaben um 0,4 Prozent nach und SK Hynix reduzierten sich um 3,0 Prozent. Beide Werte hatten jüngst kräftig zugelegt. Bei den Autowerten gaben in Seoul Hyundai Motor um 2,4 Prozent nach. Der Konzern hatte am Freitag Gespräche mit Apple über eine Zusammenarbeit bestätigt. In der Folge hatte die Aktie an den vergangenen beiden Handelstagen um rund 30 Prozent zugelegt. Die Papiere des Stahlherstellers Posco verloren 2,5 Prozent. Dagegen erholte sich der chinesische Aktienmarkt von anfänglichen Verlusten. Der Schanghai-Composite schloss auf dem höchsten Stand seit Dezember 2015. Vor allem der andauernde Liquiditätszufluss von ausländischen Investoren habe das Sentiment gestützt, hieß es. Dies sorgte bei den Werten von Wertpapierhändlern für kräftige Gewinne. Die Blicke der Investoren seien weiterhin auf die hohen Corona-Neuinfektionen und die beschlossenen Maßnahmen der japanischen Regierung gerichtet, hieß es. Am Donnerstag hatte Premierminister Yoshihide Suga für Tokio und drei weitere Präfekturen den Notstand ausgerufen. In Sydney hatten nach anfänglichen Kursaufschlägen einsetzende Gewinnmitnahmen bei Rohstoffwerten den Markt ins Minus gedrückt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

FDA beurteilt Bayer-Nierenmedikament Finerenon beschleunigt

Die US-Arzneimittelaufsicht FDA prüft den Zulassungsantrag von Bayer für das neue Nierenmedikament Finerenon vorrangig und damit beschleunigt. Schon in sechs statt in zehn Monaten ist eine Entscheidung zu erwarten, ob der Pharmakonzern aus Leverkusen das Arzneimittel zur Behandlung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in den USA verkaufen darf. Das geht aus einer Bayer-Mitteilung hervor.

Deutsche Post übertrifft Prognose 2020

Die Deutsche Post hat dank eines dynamischen Weihnachtsgeschäfts und starker Online-Bestellungen im Schlussquartal nach vorläufigen Zahlen 2020 die jüngst angehobene Gewinnprognose übertroffen. Der Bonner Logistikkonzern wird zudem für 2021 und 2022 optimistischer als zuvor.

DHL Express kauft acht zusätzliche Boeing 777 Flugzeuge

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat acht neue Boeing 777 Frachtflugzeuge bestellt. Damit soll das interkontinentale Luftfrachtnetz von DHL Express ausgebaut und auf die Kundennachfrage reagiert werden, teilte der Express-Logistiker mit. Die ersten Auslieferungen der neuen B777F Maschinen sind für 2022 geplant.

MTU Maintenance schließt Vertrag mit Air Sial

MTU Maintenance übernimmt für die neugegründete pakistanische Fluggesellschaft Air Sial Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO) von deren sechs V2500-Triebwerken. Der Vertrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren, teilte die Muttergesellschaft MTU Aero Engines AG mit.

Airbus lässt Boeing 2020 weiter hinter sich

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 12:49 ET (17:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.