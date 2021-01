Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Der 2021 Proof Silver Dollar und die $100 Pure Gold Münze zeigen den berühmten kanadischen Schoner, der als "Königin der Nordatlantik-Fischereiflotte" bekannt wurdeDie Royal Canadian Mint gibt zum Jahr des 100-jährigen Bestehens der Bluenose mehrere Münzen heraus, die dem berühmten schnellen Segelschiff gewidmet sind. Die jährliche 100-Dollar-Münze aus reinem Gold und der Proof Silver Dollar erzählen die spannende Geschichte eines makellosen Schoners. Vor einhundert Jahren verließ die Bluenose die Smith and Rhuland-Werft in Lunenburg, Nova Scotia, und segelte in die Herzen und Köpfe der Kanadier als der schnellste und anmutigste Fischereischoner, den die Welt je gesehen hatte. Noch heute ist man im ganzen Land genauso Stolz auf dieses Schiff wie damals ihr Konstrukteur William James Roué und diejenigen, die es gebaut und bemannt haben. Die ersten Exemplare der exquisiten Serie von Bluenose-Sammlermünzen sind heute erhältlich."Die Bluenose liegt mir sehr am Herzen. Ich bin eine stolze Neuschottin, aber die familiäre Verbindung zu dieser Geschichte macht sie noch viel spezieller", erklärte Joan Roué, Urenkelin des Bluenose-Konstrukteurs William James Roué. "Der 2021 Proof Dollar trägt dazu bei, das Vermächtnis meines Urgroßvaters lebendig zu halten. Außerdem stellt er eine Gelegenheit dar, die Kanadier über die Bedeutung des Schiffes auf unserem Dime aufzuklären. Die Unterschrift meines Urgroßvaters auf dieser Münze zu sehen, ist unglaublich bewegend und sehr persönlich für die Familie Roué."In ihrer ersten Saison hat die Bluenose sowohl einen Rekordfang auf den Grand Banks eingefahren als auch die International Fishermen's Trophy zurück nach Nova Scotia gebracht. Sie blieb der ungeschlagene Champion in dieser Rennserie und verteidigte über fast 20 Jahre stolz den Titel "Königin der Nordatlantik-Fischereiflotte"."Die geliebte Bluenose fand leicht ein Zuhause auf dem Dime, als unsere Umlaufmünzen 1937 neu gestaltet wurden, um Kanadas beliebteste nationale Symbole zu feiern", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Die Genialität der Bluenose ist ein Synonym für kanadische Innovation und Know-how und eine Sache des nationalen Stolzes, die Generationen überspannt."Der kanadische Marinekünstler Yves Bérubé hat die Vision von William James Roué meisterhaft auf der Rückseite des 2021 Proof Silver Dollar festgehalten. Sein Entwurf veranschaulicht sowohl den Traum als auch die Realität des Projekts: ein Teil der ursprünglichen Pläne von Design No. 17, aus dem die Bluenose entstehen sollte, der legendäre Schoner unter vollen Segeln. Die Hand des Konstrukteurs ist bei der Anfertigung der Zeichnung zu sehen, ebenso wie eine Gravur seiner Unterschrift, wie sie auf dem Original-Segelplan der Bluenose erschien. Die Vorderseite zeigt das Bildnis von König Georg V., der 1921 Kanadas Monarch war.Der 2021 Proof Silver Dollar steht ebenfalls im Mittelpunkt des Fine Silver Proof-Sets, das Feinsilberversionen von Kanadas umlaufenden Nennwerten enthält, einschließlich einer speziellen 10-Cent-Münze mit doppelter Datierung 1921-2021."Es spielt keine Rolle, aus welchem Teil Kanadas man kam, sie repräsentierte uns alle - und tut es auch heute noch. Ich kann mir ein Kanada ohne die Bluenose nicht vorstellen", erklärte Bérubé. "Für mich ist die Bluenose mehr als nur ein Schiff. Sie ist ein stolzes, schönes Symbol für Geschichte und Tradition an der Ostküste, wo sie jeden Seemann, Fischer und Schiffsbauer repräsentiert."Für die Gestaltung der Rückseite der 100-Dollar-Münze aus reinem Gold griffen die Graveure der Münze auf ein historisches Foto und Roués Rumpfentwurf zurück, um zwei Perspektiven der Bluenose zu zeigen. Der frisch fertiggestellte Rumpf, der bei seinem Stapellauf am 26. März 1921 mit Signalflaggen geschmückt war, scheint über einer Querschnittsdarstellung zu schweben, die sowohl den Bug als auch das Heck der Bluenose zeigt. Auf der Rückseite befindet sich ein Abbild von Queen Elizabeth II, das von Susanna Blunt angefertigt wurde.Diese neuen Sammlerstücke können ab heute bei der Münzprägeanstalt unter der Telefonnummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden.Bilder dieser Münze finden Sie hier.Über die Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen zuständige Münzprägeanstalt der Krone. Sie ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Münzprägeanstalt, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. 