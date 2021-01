DJ General Motors baut elektrische Lieferwagen

Von Ben Foldy und Mike Colias

DETROIT (Dow Jones)--General Motors hat ein neues Geschäftsfeld für den Einsatz seiner Batterietechnologie gefunden. Der Konzern steigt in das Geschäft mit elektrisch angetriebenen Lieferwagen ein. Dazu hebt der Autobauer eine neue Sparte namens "BrightDrop" aus der Taufe.

Die neue Division will in diesem Jahr einen Elektro-Lieferwagen mit der Bezeichnung "EV600" herausbringen. Erster Kunde wird der Paketdienst Fedex sein, der 500 Exemplare bestellt hat. GM tritt damit in Konkurrenz zu Ford, der jüngst einen elektrischen Lieferwagen vorgestellt hat, und zu Start-ups wie Rivian Automotive, das Plug-In-Lieferfahrzeuge für Amazon baut.

BrightDrop wird außerdem in den kommenden Monaten einen neuen elektrischen Rollwagen auf den Markt bringen für den Transport von Paketen innerhalb eines Lagers oder vom Lieferfahrzeug zur Haustür.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 13:14 ET (18:14 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.