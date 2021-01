Bei der Deutschen Post setzen sich die guten Geschäfte offenbar fort: So rechnet Post-Chef Frank Appel für die kommenden beiden Jahre mit noch mehr operativem Gewinn als 2020, wie der Dax -Konzern am Dienstag überraschend in Bonn mitteilte. Bereits im vierten Quartal hat sich der Online-Paket-Boom das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern im vierten Quartal laut vorläufigen Zahlen um 56 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro hochschnellen lassen. Die Post-Aktie ging mit einem Plus von mehr als zwei Prozent ...

